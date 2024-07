Risolvere le criticità della linea Porrettana

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Uscire dalla dialettica ’passante sì, passante no’ per far diventare il treno una delle scelte prioritarie quando ci si deve muovere dalla montagna alla città. L’indicazione arriva dalla consigliera metropolitana con delega alla Mobilità Simona Larghetti: "Sono situazioni dae ci stiamo ragionando, ma come abbiamo chiesto in un ordine del giorno che impegna direttamente il sindaco Matteo Lepore nel sollecitare la Regione e Rfi, abbiamo bisogno di appropriati interventi su tutta la rete per consentire le corse veloci da Porretta a Bologna e per poteri disservizi che da decenni si verificano su questa tratta. Questo ci consentirebbe di far diventare il treno il mezzo privilegiato per gli spostamenti montagna-città. I numeri ci aiutano a capire come stanno le cose – spiega Larghetti -.