Oroscopo Paolo Fox giovedì 11 luglio 2024 | Cancro fortunato

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L’diFox per oggi,11Ariete Ottimi incontri lavorativi: ci sono prospettive che migliorano collaborazioni e contatti. Serata promettente. Toro Non prendere decisioni in amore adesso. Nuove relazioni possono complicarsi: mantieni la calma e moderati. Gemelli La Luna è sfavorevole oggi, quindi non sforzarti troppo. Stai attento in amore e in famiglia.Tra i segni più fortunati: nei prossimi giorni anticipa i tempi. In amore, prenditi cura dei dettagli. Leone Potresti improvvisamente scoprire di avere una nuova passione o idea che ti motiva più di quanto pensassi. Vergine Non alimentare polemiche. Affronta le situazioni con calma e cerca di recuperare energia. Bilancia Evita salti nel buio.