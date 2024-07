Olanda battuta 2-1 Inghilterra in finale contro la Spagna

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 10 luglio 2024) DORTMUND (GERMANIA) (ITALPRESS) – E' l'la seconda finalista di Euro 2024. Grazie a una vittoria in rimonta per 2-1 sull', gli uomini di Southgate torneranno a giocarsi il titolo, questa voltala, dopo il ko di Wembley di tre anni fa patito per mano dell'Italia. Al primo guizzo, dopo appena 7 minuti, gli orange passano in vantaggio. Simons ruba palla a Rice, avanza verso il limite dell'area e scaglia un gran destro che si infila nell'angolo lontano e batte Pickford per l'1-0. La Nazionale dei tre leoni prova a rispondere cinque minuti più tardi, quando Kane ci prova dalla distanza trovando però pronto Verbruggen alla deviazione in tuffo. Due minuti dopo, il capitano ci riprova con un tiro al volo con il destro e nel contrasto viene toccato da Dumfries.