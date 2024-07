Negozi di vicinato La prossimità ’mancata’ | Ridurre carico fiscale e valorizzare le attività

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Supermercati e alimentari a 15 minuti da casa: Pisa al 78esimo posto nella classifica del Sole 24 Ore per accessibilità ai punti vendita. "Una controprova delle difficoltà che stanno vivendo da oltre un decennio idi", commentano così lo studio il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi e il direttore Federico Pieragnoli. Un’indagine che evidenzia come su 107 province italiane Pisa sia al 78° posto, con solo il 32,1% della popolazione che ha accesso in 15 minuti a piedi a uno alimentare della grande o della piccola distribuzione. Questa percentuale varia tra Pisa città e il resto dei comuni. Per restare al piccoloo al dettaglio, a Pisa città la percentuale sale al 54,2% delle persone che hanno la disponibilità di uno alimentare in un raggio di 15 minuti, mentre nel resto della provincia lo stesso indice scende al 29,1%.