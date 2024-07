Nasce la birra al caffè recuperato dalle capsule ammaccate

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Roma, 10 lug. (Adnkronos) –laBiova Cellini, frutto della trasformazione deldurante il processo produttivo, che riin unaartigianale di alta qualità: oltre 10milaaltrimenti inutilizzabili, trasformate in 2.500 litri di. Un progetto di economia circolare di Cellini, la Contemporary Italian Roastery genovese, e Biova Project, azienda torinese che si concentra sulla trasformazione del surplus alimentare in valore aggiunto con un focus iniziale sulla creazione diartigianale dal pane invenduto. ?A Cellini da sempre piace pensare oltre, anche e soprattutto quando si parla di temi importantissimi come quello della sostenibilità. Come azienda, non ci sentiamo semplicemente chiamati a garantire il nostro impegno a un?economia il più possibile circolare: per noi l?attenzione alle tematiche ambientali è parte integrante della nostra strategia, nelle fasi produttive così come nella ricerca e sviluppo di nuove referenze da presentare ai nostri consumatori, per accompagnare a un consumo sempre più consapevole senza mai scendere a compromessi per quanto riguarda la qualità del prodotto finale?, commenta Giorgio Boggero, Ceo di Cellini.