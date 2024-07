MOVIOLA – Olanda-Inghilterra Dumfries colpisce Kane | rigore fischiato al Var

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Episodio danel corso del primo tempo di, match valevole per la seconda semifinale di Euro 2024. A Dortmund i ragazzi di Gareth Southgate attaccano, alla ricerca del gol del pareggio dopo l’1-0 firmato Xavi Simons, la palla arriva al bomber inglese Harryche calcia e, in seguito, viene colpito in maniera imprudente da Denzel. Il direttore di gara, il tedesco Zwayer, fa proseguire ma dopo un minuto viene richiamato al Var per rivedere l’azione. La palla era ancora in gioco, quindi il contatto può essere giudicato ed è falloso visto che con la gamba. Un intervento giudicato imprudente. Dal dischetto si presenta lo stessoche non sbaglia e fa 1-1.al Var SportFace.