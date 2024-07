Morata al Milan sblocca tutto! Effetto domino coinvolto anche il Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 10 luglio 2024)alpuòre il ‘valzer delle punte’:ildi Antonio Conte, con Osimhen e Lukaku protagonisti. Il mercato degli attaccanti ha sempre il suo fascino. Ilsi guarda intorno in attesa di capire quello che sarà il destino di Victor Osimhen: l’attaccante nigeriano ha sul contratto una clausola rescissoria importante ma ancora nessuno si è presentato con la cifra necessaria per mettere le mani sull’attaccante azzurro. Gli scenari, adesso, rischiano di diventare imprevedibili: fino a qualche mese fa Real Madrid e Paris Saint Germain sembravano le prime squadra sulla lista di quelle papabili per ingaggiare Osimhen. Ad oggi, però,l’Arabia Saudita ha assunto una posizione importante in questo senso: l’Al Hilal su tutte sembrerebbe pronta a mettere le mani su Osimhen, col nigeriano che dovrà ovviamente decidere se accettare le destinazione araba.