Misure risolutive per contrastare i danni da nutrie e fauna selvatica

(Di mercoledì 10 luglio 2024) "Non siamo più in condizione di attendere: occorre un piano concreto ed incisivo per mettere davvero un freno aida parte dellenel nostro territorio". È perentorio l’affondo del presidente di Coldiretti Ferrara, Federico Fugaroli, in riferimento alla manifestazione organizzata dall’associazione agricola ferrarese per oggi, che porterà centinaia di soci dalla piazza Tento Trieste sino a Palazzo Giulio d’Este, sede della Prefettura, dove una delegazione sarà ricevuta alle 12 dal Prefetto di Ferrara. "Ci aspettiamo un corteo molto numeroso – prosegue Alessandro Visotti, direttore della federazione estense di Coldiretti – dato che il problema è annoso e si inserisce nella problematica dello squilibrio della popolazione dellanociva eche anche nella nostra provincia provocaingenti, sia alle colture e quindi al reddito dei produttori, sia al territorio mettendo a rischio la viabilità stradale e le infrastrutture della bonifica, quindi la corretta gestione dell’acqua che caratterizza la nostra provincia".