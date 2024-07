Max Collini al Peter Pan con il suo monologo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Stasera, ospite della rassegna ’Pan in 3D’, allo stabilimento balneare di Marina di Ravenna sarà ospite Maxcon il suo’Storie di antifascismo senza retorica’.è stato per oltre dieci anni voce e autore dei testi degli ’Offlaga Disco Pax’, collettivo musicale scioltosi nel 2014 a seguito della scomparsa di Enrico Fontanelli. Con gli ODP ha pubblicato tre album, tra i quali il pluripremiato ’Socialismo tascabile’. Dopo il tour con i monologhi ’Dagli Appennini alle Ande’, porta ora in giro per l’Italia questo nuovo spettacolo che tra il titolo dell’omonimo volume pubblicato per People e firmato con Arturo Bertoldi. Quelle disono storie che si rincorrono, tracciando un quadro di continuità che va dall’esperienza di opposizione ai fascismi al potere fino alle suggestioni di altri continenti, sempre alle prese con le battaglie per la giustizia sociale vera e il progresso reale per tutti.