Margno l’arcivescovo Delpini con gli alpini al Pian delle Betulle | Ricordiamo il voto dei combattenti di Morbegno

10 luglio 2024 – Sarà l'arcivescovo di Milano Mario Delpini, domenica 1° settembre, a celebrare la messa per il 65° anniversario di inaugurazione della Chiesetta ex voto del Battaglione Morbegno dedicata agli alpini caduti, in Valsassina. Monsignor Delpini ha accolto l'invito della Sezione Ana di Lecco e del suo presidente Emiliano Invernizzi: avrà così modo di incontrare ancora una volta gli alpini. "La presenza di monsignor Delpini – dice il presidente – conferma l'affettuosa attenzione che i pastori ambrosiani hanno sempre riservato alla Chiesetta: oltre sessant'anni fa il cardinale Giovan Battista Montini, il futuro Papa Paolo VI, si impegnò in prima persona a sostenere il progetto degli alpini lecchesi e dei reduci del Morbegno e nel luglio del 1959 consacrò l'altare della chiesetta, poi ufficialmente inaugurata nel settembre dello stesso anno.