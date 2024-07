Malattia durante le ferie cosa deve fare il dipendente

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Può succedere di ammalarsi appena prima delleil loro svolgimento. L’evento imprevisto dellapuò dunque scontrarsi con il diritto al riposo annuale dei lavoratori. Di seguito esamineremo le implicazioni di questa situazione, cercando di capire come affrontarla secondo la normativa vigente. Che cos’è la? La, in ambito lavorativo, è una condizione che impedisce al lavoratore di svolgere le proprie mansioni a causa di un problema di salute non occorso in occasione di lavoro. L’assenza da lavoro è tutelata e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e alla retribuzione (art. 38 Costituzione e art. 2110 codice civile), purché lasia adeguatamente certificata da un medico. Chesono le? Lesono periodi di riposo retribuito previsti dall’art.