L’Italservice ha scelto Oitomeia Pesaro danza a ritmi brasiliani

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Le parole della presidente Simona Marinelli erano state chiare, la prima tifosa aveva promesso un grande annuncio, un colpo da novanta per. La società ancora una volta è stata di parola ed eccoci qua: Uhellinton Bonfim De Souza, per tutti più semplicemente, è un nuovo giocatore biancorosso. Dopo i rinnovi di capitan Tonidandel, Barichello e l’arrivo di Ricordi, la prima squadra affidata a mister Davide Bargnesi potrà contare anche sull’estro, il talento, le giocate e i gol di. Brasiliano, classe 1986, la sua carriera inizia nella terra verdeoro, dove alterna esperienze con Brasiliense, Sobradinho, Ponta Grossa, Sao Paolo, Jaraguà, Marreco e Dracena. In mezzo, due avventure all’estero molto importanti con Inter Movistar (Spagna) e Imperial Wet (Romania).