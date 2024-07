La Talpa ecco chi condurrà la nuova edizione del reality

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Dopo anni di attesa e di continui rinvii, nella prossima stagione televisiva dovrebbe finalmente tornare in onda uno deipiù amati, ovvero Lae proprio in merito a ciò, negli ultimi giorni si sono moltiplicate le indiscrezioni su chi potrebbe essere il nuovo volto alla conduzione nel programma, che andrà in onda su Canale 5. Se inizialmente si era vociferato di un possibile approdo alla conduzione da parte di Ilary Blasi, poi smentito dalla giornalista Grazia Sambruna, con il passare dei giorni si erano fatte sempre più insistenti le voci secondo cui a ricoprire questo ruolo sarebbe stata Paola Perego, per via di alcune foto pubblicate dall’autore del programma Marco Salvati, il quale ha condiviso sul suo profilo Instagram due selfie con la conduttrice, corredati dalla didascalia “Vecchi talponi alla riscossa”, che a molti è suonato come uno spoiler del nome della conduttrice del