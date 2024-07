Giuseppe De Bellis | Sky TG24 novità e conferme tra innovazione e tradizione

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Nella cornice dello studio principale super tecnologico del telegiornale nella sede di Sky Italia nel centro di produzione televisiva di Milano Santa Giulia, Skyha presentato questa mattina i piani e il palinsesto per la prossima stagione della all news diretta daDe. Per la prossima sstagione, Skysi prepara ad offrire continuità e alcune interessantinel panorama dell'informazione televisiva italiana. Un traguardo significativo è stato il riconoscimento nel report annuale del Reuters Institute e dell'Università di Oxford, che ha confermato Skycome una delle testate più autorevoli e fidate, soprattutto tra gli under 35. Questo successo motiva ulteriormente l'emittente a sviluppare format innovativi per attrarre anche un pubblico giovane.