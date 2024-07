Gert Hage un olandese a passeggio per Napoli Corrispondenze dalla Sanità | presentato il suo ultimo libro

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 10 luglio 2024) di Jenni Catullo Con l’ occhio acuto, allenato ad osservare, imparziale, ma soltanto perché un’origine nordica glielo impone,ci accompagna, nel suolavoro,, tra le strade piene di suoni , luci e colori del quartieredi.La lettura è scorrevole e mai scontata, come i luoghi e la gente protagonista delle storie che lo scrittoreci presenta. Persone vere, molti dei quali diventati amici, gente incontrata e conosciuta nel suo itinerante girovagare per le strade in uno dei quartieri più famosi, accattivanti e controversi della città dici mostra una realtà semplice e complessa allo stesso tempo, ti porta piano piano ma con determinata ostinazione a scandagliare un animo , quello napoletano, di cui non solo gli abitanti del posto, ma anche i luoghi stessi sembrano esserne intrisi, pregni di quel sapore dolceamaro tipicamente partenopeo.