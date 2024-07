G7 Bologna al via tensioni in centro | chi partecipa e di cosa si parla

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Via al G7 della Scienza e della Tecnologia di. Un summit che si preannuncia “caldo”, viste le proteste che hanno iniziato a diffondersi in giro per la città. Prima un blitz degli ecoattivisti in Comune ieri pomeriggio, poi l’irruzione nella serata di martedì sul palco del Cinema in piazza Maggiore. Infine, le scritte proiettate in pienosulla Torre degli Asinelli: “G7 not welcome”. Ma vediamo cos’è questo G7 e disi. Il G7 che ha preso il via aè dedicato ai temi della Scienze e della Tecnologia: dalla sicurezza della ricerca alle tecnologie emergenti, dalle grandi infrastrutture scientifiche alla protezione dei mari e delle biodiversità, fino alla collaborazione scientifica con i Paesi africani. Sono questi i principali temi aldella riunione ministeriale del Gruppo dei 7 su scienza e tecnologia presieduta dal Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, che da ieri 9 luglio e fino a giovedì 11 si tiene al Tecnopolo di