Fulmini in montagna | 5 consigli per prevenire il rischio durante le escursioni estive

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L’smo inè un’attività estiva apprezzata da molti amanti della natura, che offre panorami mozzafiato e un contatto diretto con la natura. Tuttavia, le montagne possono diventare pericolosei temporali per diversi motivi, anche a causa dei. Irappresentano una delle minacce più gravi per glisti. Le aree montane sono più esposte aiperché le rocce riscaldate dal sole innescano moti convettivi, i monti forzano il sollevamento dei venti, e le vette sono vicine alla base delle nubi temporalesche. Il Collegio Nazionale Guide Alpine ha intervistato Giacomo Poletti, ingegnere ambientale e docente di meteorologia da oltre 13 anni, che ha elencato alcunisu come riconoscere e affrontare le condizioni meteorologiche pericolose.