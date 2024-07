Firenze a settembre torna Pitti Fragranze | 180 brand da tutto il mondo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024), 10 luglio 2024 – Un profumo può fare rumore? E un’essenza può conciliare il silenzio? A queste domande cercherà di rispondere la 22° edizione diin scena a, alla Stazione Leopolda, dal 13 al 15prossimo.avviene con l’installazione “The sound of fragrance” allo Spazio Alcatraz della Leopolda con questo progetto curato dalla giornalista esperta di beauty Paola Gariboldi con la content creator Susanna Macchia. Due percorsi per due esperienze innovative ed astratte che coinvolgeranno i visitatori diche è organizzato una volta l’anno, sempre in, daImmagine. Un sentiero sarà dedicato al silenzio, olfattivo e musicale, l’altro al suo opposto, al rumore nei profumi e nella musica.