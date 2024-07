Euro2024 | Olanda-Inghilterra sarà un match equilibrato ma la spunteranno gli Oranje 2-1

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Quella trala seconda semifinale di, dopo la vittoria della Spagna di ieri sera. Si affronteranno al Bvb Stadion di Dortmund alle ore 21. La squadra di Koeman non vede di buon occhio le semifinali di questo torneo, almeno fino ad ora; in quattro delle cinque disputate, è sempre stata eliminata, riuscendo a trionfare solo contro la Germania Ovest nel 1988, anno del loro unico trionfo. In questo Europeo ha dimostrato un gran potenziale offensivo, riuscendo a segnare nove gol in cinque. Il talento di Cody Gakpo, Xavi Simons e Donyell Malen viene supportato dai calciatori di maggior esperienza come Virgil Van Dijk, Stefan de Vrij e Wout Weghorst. Ricordiamo anche che glistanno giocando senza il loro centrocampo titolare (De Roon-De Jong-Koopmeiners), poiché i tre calciatori sono stati fermati dagli infortuni; arrivare, quindi, fin qui è una grande conquista.