Emis Killa e 15 anni di carriera | Faticavamo a riempire posti da 2mila persone Oggi il rap conquista gli stadi – L’intervista

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ciò che lo rende più fiero, lo dice a Open, è essere cresciuto in questi primi quindicidiinsieme al proprio pubblico, «Mi sono portato dietro tanti fan che erano ragazzini esono adulti e mi fanno vedere le foto di quando venivano agli instore, sono letteralmente cresciuti con me. Questa cosa mi riempie il cuore». In realtà ne avrebbe tante di ragioni per guardare con una certa soddisfazione a questa prima tranche di, vero nome: Emiliano Rudolf Giambelli, nato nel 1989 a Vimercate, provincia di Monza. Rapper da 28 dischi di platino della FIMI, padre di due figli, l’ultimo, Romeo, venuto al mondo solo un paio di settimane fa, e in attesa del prossimo 2 settembre, quando alla Fiera di Milano festeggerà questa importante tappa.