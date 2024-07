Edoardo Tavassi critica Signorini | delusione per le parole di Alfonso

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Quasi tutti i protagonisti del Grande Fratello Vip 7 non hanno più partecipato a programmi targati Mediaset dopo l’uscita dalla casa di Cinecittà. Nikita Pelizon in una recente intervista ha parlato addirittura di “blacklist” nei loro confronti. Adesso ancheè tornato a parlare della sua esperienza al GF Vip e del trattamento ricevuto dopo. L’ex gieffino ospite del podcast ‘C’Ho L’Ansia’ ha dovuto inserire in una classifica dieci nomi che il conduttore gli ha dato.ha messo all’ultimo posto della top 10, che ha ancheto per quello che ha detto un anno fa sul Grande Fratello Vip 7: “Bisogna avere l’onestà di riconoscere che l’anno scorso abbiamo sbagliato il cast, perché questo va detto.