Ecco il vademecum per truffare gli anziani con la trappola del finto nipote

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Facevano la spola tra Roma e Napoli pergli. Ed è stata proprio un'operazione congiunta tra la Squadra Mobile capitolina e quella del capoluogo partenopeo a disarticolare un'associazione per delinquere e a portare all'arresto di dieci persone, tutte di origini campane. Tra i reati commessi anche rapine ed estorsioni aggravate sempre ai danni di. Le truffe sono state commesse nel periodo compreso tra gennaio e luglio dello scorso anno, e realizzate con il classico modus operandi del "" o di parenti in difficoltà economica. Un soggetto effettuava la chiamata all'anziana vittima, prospettando un imminente pericolo per il familiare, evitabile solo con il pagamento di una somma di denaro o con la consegna di preziosi, a quel punto, carpita la fiducia del malcapitato, si presentava sull'uscio di casa un complice, pronto a riscuotere quanto richiesto al telefono.