Cosa è successo tra Santangelica Morgan e Calcutta | lo scandalo coinvolge anche la Warner

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Nelle ultime ore si sta parlando molto del rapporto trae Angelica Schiatti, in arte, una relazione che si è conclusa con una denuncia per stalking nei confronti di Marco Castoldi da parte di Schiatti, nel 2020. Loè arrivato al culmine nelle ultime ore, quandoMusic ha annunciato una collaborazione con. L’attuale compagno di Schiatti, il cantautore, ha annunciato che chiuderà qualsiasi collaborazione con l’etichetta, se non rinuncerà al rapporto lavorativo con Castoldi e altri artisti, tra cui Levante e Annalisa gli stanno dando ragione. A sostegno del boicottaggio da parte di, c’è una parte della documentazione su tutto ciò che Schiatti ha dovuto subire, oltre allo stalking. Ma andiamo con ordine e ricostruiamo i fatti.