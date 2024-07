Coppa dei Club padel MSP a Parma nel weekend le finali nazionali

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Roma, 10 lug. (askanews) –, divertimento, inclusione, sostenibilità. Al Prodiè tutto pronto per ledella nona edizione delladeiMSP, il più grande campionato amatoriale a squadre diorganizzato da MSP Italia: l’atto finale di una competizione – si legge in una nota – che ha coinvolto, da febbraio, oltre 450 squadre e 10mila atleti, è in programma da venerdì 12 a domenica 14 luglio e può contare sul patrocinio del Comune die sul contributo della Regione Emilia-Romagna. Saranno venti le squadre in campo, provenienti da 12 regioni d’Italia, con Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte e Sicilia che per la prima volta avranno una propria rappresentante nelleche lo scorso anno si giocarono a Terni, con la vittoria della Pelota(Latina).