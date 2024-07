Cina | in costruzione progetto trasmissione energia da Ningxia a Hunan 1

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Yinchuan, 10 lug – (Xinhua) – Un membro del personale della filiale deldella State Grid Corporation of China lavora al cantiere della stazione di conversione di Zhongning, nella regione autonoma nord-occidentale cinese delHui, oggi 10 luglio 2024. Lain corso della stazione fa parte di una linea didiad altissima tensione (UHV) che si estende per oltre 1.600 chilometri dalfino alla provincia centrale cinese dello. Iltrasmettera’ l’elettricita’ generata dalle centrali eoliche e fotovoltaiche nel quarto deserto piu’ grande della, il deserto di Tengger. Il completamento e’ previsto per il 2025 e la capacita’ annua prevista didie’ di circa 36-40 miliardi di chilowattora.