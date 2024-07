Campagna abbonamenti domani il via E’ la prima stagione senza la curva Fiesole

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Si chiama "È l’amor che ci guida" (frase dal sapore dantesco maalcun riferimento preciso) ed è lo slogan dellaper la2024/25 che la Fiorentina aprirà a partire dalle ore 10 di, con una settimana circa di ritardo rispetto a quanto fatto l’anno scorso quando al termine della fase di fidelizzazione le tessere staccate furono in tutto 17.252. Le incognite, rispetto a dodici mesi fa, si sono nel frattempo moltiplicate (il club viola non sa ancora quanti posti effettivi potrà avere il Franchi nel prossimo campionato, se 24mila lordi come comunicato dal Comune di Firenze il mese scorso oppure, come pare probabile, molti meno in virtù di una serie di zone cuscinetto a visibilità limitata), anche perché quella che verrà inaugurata tra poche ore sarà lapromossa dalla Fiorentina all’interno di uno stadio che rimarrà a lungo preda di gru e cantieri.