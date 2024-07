Atletica sollievo per Tamberi | escluse lesioni al bicipite femorale Le Olimpiadi non sono a rischio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Sospiro diper Gimbo. Il campione olimpico, mondiale e europeo di salto in alto fornisce news tranquillizzanti dopo lo spavento legato al problema fisico accusato in questi giorni (leggi qui). “Non mi vergogno a dirlo, ho pianto 3 volte nelle ultime 24 ore probabilmente per la tensione, probabilmente per la paura e forse anche perché in parte tutto questo l’ho già vissuto. Mi viene da piangere anche ora mentre scrivo, mi distrugge l’idea di poter compromettere il mio percorso verso quello per cui ho lavorato così tanto. Fortunatamentestatemuscolari, ma la risonanza evidenzia un importante zona edematosa delprobabilmente dovuta ad una piccola lesione miofasciale (la membrana che ricopre il muscolo)”, spiegasui social.