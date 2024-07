Alternanza scuola-lavoro tra Avis e reparto trasfusionale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Nell’ambito delle iniziative previste dal progetto ’La cultura del dono’ realizzato tra l’Comuale e l’Iis Mazzocchi-Umberto I, due studenti dell’Istituto hanno svolto un Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex) nella sede dell’dell’ospedale Mazzoni. "Ringrazio di cuore Sanaa Al Mouhajir e Daniele Covani per aver scelto la nostra associazione per questa loro esperienza di, ma soprattutto per non essersi limitati al semplice svolgimento delle ore di servizio ma per aver dato il proprio contributo nella nostrae mi auguro proseguano diventando membri del gruppo giovani - sottolinea la presidente Maria Pia Mancini - Si è trattato per noi della prima esperienza di; l’entusiasmo che ci hanno trasmesso tutti i ragazzi ed i professori che hanno partecipato è un incentivo a voler continuare questo tipo di collaborazione".