25enne contrae l’ameba mangia cervello e muore dopo un bagno nel lago di Tiberiade | è l’ennesimo caso in pochi mesi

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Un giovane israeliano di 25 anni è morto domenica 7 luglio a causa di una rara e fulminante encefalite causata dalNaegleria fowleri, meglio nota come “ameba”. Si tratta del secondomai registrato in Israele e il quarto a livello mondiale nel giro di neanche tre: da maggio ad oggi, infatti, sono morti in India un 14enne, una bambina di 5 anni e una ragazzina di 13 anni. Il giovane, la cui identità non è stata resa nota, avrebbe contrattodurante una nuotata a Gai Beach, una popolare località balneare sulle rive delKinneret, noto anche comedi, nel nord del paese. Martedì scorso, ilha iniziato a manifestare i primi sintomi dell’infezione, tra cui febbre alta, forti mal di testa e vomito persistente.