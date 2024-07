Wimbledon Sinner esce dal torneo a testa altissima

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 9 luglio 2024) Dall’inizio la partita sembrava convergere verso l’italiano, nonostante qualche passo falso il primo set aveva dato segnali incoraggianti. Jannikaveva portato a casa il primo parziale al tie-break. Poi sono iniziati i problemi. Già da inizio secondo set era evidente cheavesse qualcosa che non andava: sembrava stanco, senza energie e forze per lottare. Ovviamente il russo Medvedev ne ha approfittato ed ha portato a casa il secondo set. Durante il terzo, vinto ancora da Daniil, la partita verrà fermata e il N.1 al mondo entrerà negli spogliatoi per farsi controllare. Una volta uscito sembra tutto o quasi, risolto, ma il parziale va comunque a Medvedev. Il penultimo set viene dominato dall’italiano. Il break conquistato all’apertura e raddoppiato poco dopo consentono di tenere vive le speranze di vittoria.