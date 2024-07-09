Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2024 ore 15:30 (Di martedì 9 luglio 2024) Viabilità 9 LUGLIO 2024 ORE 15.20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL RACCORDO DOVE IL TRAFFICO RALLENTA SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E APPIA SPOSTIAMOCI SULL’A12 Roma-TARQUINIA DOVE SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI CERVETERI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTREMBE LE DIREZIONI E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE PASSIAMO CANTIERI SULLA A1 Roma NAPOLI PER CONSENTIRE L’INSTALLazioNE DELLE BARRIERE ANTIRUMORE A PARTIRE DA QUESTA SERA E FINO AL 12 LUGLIO CHIUSURA DEL CASELLO DI VALMONTONE IN FASCIA ORARIA 22-5 DEL MATTINO IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI USARE LA STAZIONE DI COLLEFERRO DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2024 ore 12:30 - 20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AL MOMENTO LA CIRCOLAZIONE SI STA NORMALIZZANDO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE SEGNALIAMO UN INCIDENTE AVVENUTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 AL MOMENTO CI SONO CODE TRA VIA DELLA SERENISSIMA E PORTONACCIO IN DIREZIONE DEL CENTRO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGITA INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO CASILINA E LO SVINCOLO APPIA INFINE PER I CANTIERI IN CORSO RICORDIAMO CHE SU VIA PONTINA CONTINUANO FINO AL 19 LUGLIO GLI INTERVENTI SUI CARTELLI PUBBLICITARI TRE ROMA E TERRACINA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2024 ore 11:30 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ 9 LUGLIO 2024 ORE 11. 20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AL MOMENTO LA CIRCOLAZIONE SI STA NORMALIZZANDO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE SEGNALIAMO UN INCIDENTE AVVENUTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 AL MOMENTO CI SONO CODE TRA VIA DELLA SERENISSIMA E PORTONACCIO IN DIREZIONE DEL CENTRO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGITA INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO CASILINA E LO SVINCOLO APPIA INFINE PER I CANTIERI IN CORSO RICORDIAMO CHE SU VIA PONTINA CONTINUANO FINO AL 19 LUGLIO GLI INTERVENTI SUI CARTELLI PUBBLICITARI TRE ROMA E TERRACINA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2024 ore 10:30 - VIABILITÀ 9 LUGLIO 2024 ORE 10. 20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AL MOMENTO LA CIRCOLAZIONE SI STA NORMALIZZANDO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VIA APPIA IN ESTERNA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VIA NOMENTANA PROSEGUENDO PIU AVANTI CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA FIUMICINO E VIA CRISTOFORO COLOMBO INFINE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DEL CENTRO DA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
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