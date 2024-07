Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 9 luglio 2024)9 LUGLIOORE 10.20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAL MOMENTO LA CIRCONE SI STA NORMALIZZANDO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLASUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA DIRAMAZIONESUD E VIA APPIA IN ESTERNA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VIA NOMENTANA PROSEGUENDO PIU AVANTI CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAFIUMICINO E VIA CRISTOFORO COLOMBO INFINE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DEL CENTRO DA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral.