Verso Olanda-Inghilterra | probabili formazioni e dove vederla in tv

(Di martedì 9 luglio 2024) Dortmund, 9 luglio 2024 - Germania, 25 giugno 1988, l'batte l'Unione Sovietica 2-0 e si laurea per la prima volta campione d'Europa. In campo, oltre a Ruud Gullit e Marco Van Basten (marcatori di quella finale), c'è Ronald Koeman. Un salto in avanti di 36 anni per ritrovarsi sempre in Germania. Nella testa del commissario tecnico degli Oranje l'idea di diventare il secondo di sempre (primo il tedesco Berti Vogts) a vincere l'Europeo si da giocatore che da allenatore si fa sempre più concreta. Prima però c'è da giocare una semifinale, contro una squadra che tre anni fa è andata a un passo da "riportare il calcio a casa". Due squadre che non vincono un trofeo da tanto, tantissimo tempo, ma solo una di loro due potrà andarsi a giocare la finale domenica 14 a Berlino.