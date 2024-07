Usa 2024 Trump | ' Biden ha troppo ego non credo che mollerà'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Donaldprevede che Joeresisterà alle richieste dei democratici di abbandonare la corsa alla Casa Bianca. "Potrebbe benissimo restare: ha un ego e non vuole mollare", afferma l'ex presidente americano all'emittente Fox News. I dem e i media "continuano a coprirlo, ma ora sta diventando molto difficile farlo", diceun'intervista al conduttore tv Sean Hannity. Il tycoon prevede inoltre che sedovesse ritirarsi la vicepresidente Kamala Harris diventerebbe la candidata dei democratici alle elezioni Usa di novembre. "Penso che sarà lei: sono molto preoccupati per il voto, titubanti. Non vogliono farlo in nessun altro modo. Penso di essere davvero arrivato a credere che è questo quello che faranno", afferma. Il tycoon torna poi ad accusaredi portare gli Stati Uniti verso una Terza guerra mondiale: "Ci stiamo andando con quest'uomo, che semi-gestisce le cose, perché non gestisce le cose.