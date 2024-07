Un nuovo progetto con sede a Lugnano per dare più servizi socio-sanitari alla comunità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Vicopisano 9 luglio 2024- "Sempre più vicini", Comitato della Croce Rossa di Uliveto Terme alo della. E' ilche inizierà, in via sperimentale, il 23 luglio, negli ambulatori della famiglia Monicelli a, in via Foce Maschio, ogni martedì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00.Tra le prestazioni erogate, gratuitamente,cittadinanza, la possibilità di veicolare le richieste di ricette ai medici di famiglia del territorio, tramite un indirizzo mail dedicato: [email protected] . Inoltre potranno essere controllati parametri come la pressione arteriosa e la saturazione e potrà essere fatto, per le persone nate tra il 1969 e il 1989, il test per l'epatite C, nell'ambito della campagna di screening gratuita promossa dRegione (con semplice pungidito, per la ricerca di anticorpi anti-Hcv, e il risultato sarà disponibile in pochi minuti).