Un grande chef e uno dei pizzaioli più bravi d' Italia aprono un ristorante a Ischia

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 9 luglio 2024) «Siamo davanti a uno dei tramonti più belli del Mediterraneo: un panorama magico», dice Nino Di Costanzo per raccontare Lisola, nuovo progetto in apertura acondiviso insieme a un altro isolano doc, il pizzaiolo Ivano Veccia (Tre Spicchi nella guida Pizzerie d'con il suo Allegrío a Roma) e all'imprenditore veneziano Federico De Majo, che qualcuno conosce come patron di Zafferano e creatore della Poldina, la lampada che ha cambiato il modo di creare i punti luce sui tavoli dei ristoranti. «Federico De Majo è un visionario dell’illuminazione che rappresenta l’eleganza e l’innovazione dei maestri vetrai di Murano», commenta Nino Di Costanzo, parlando dell’imprenditore, fedelissimo di. Legati da una lunga amicizia, i tre hanno puntato su un progetto direspiro che li ha tenuti impegnati per oltre un anno e mezzo nei lavori di ristrutturazione dello spazio: una struttura del 1927 di fronte al mare, nella zona di Forio, con una vista che toglie il respiro e un giardino rigoglioso che pare fare da richiamo al meraviglioso giardino del primodi Di Costanzo, Daní Maison (Tre Forchette del Gambero Rosso).