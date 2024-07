Turetta o ci laureiamo insieme o la vita è finita

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Filippoaveva una "ossessiva pretesa" di laurearsia Giulia Cecchettin. "Mettiti in testa che o cio laper entrambi" scriveva in un messaggio WhatsApp del febbraio 2023 recuperato dal cloud della giovane. Testo ora agli atti dell'inchiesta a carico del ventiduenne di Torreglia (Padova) a processo per omicidio volontario premedito della ex fidanzata. Secondo la ricostruzione dei carabinierinon si era rassegnato alla fine della relazione e secondo le testimonianze di amici e familiari di Giulia "agiva come se fosse sicuro di riconquistarla". .