Toscana il prezzo degli affitti cresce di oltre il 10% nei primi sei mesi del 2024

(Di martedì 9 luglio 2024) Firenze, 9 luglio- Il mercato immobiliare toscano evidenzia un andamento positivo nel primo semestre del, con i canoni di affitto che però crescono in misura decisamente maggiore rispetto ai prezzi di vendita. Ciò si riflette sulla domanda, che aumenta considerevolmente per le compravendite e cala invece per le locazioni. È quanto si evince dall’Osservatorio semestrale regionale prodotto da Immobiliare.it Insights, proptech company del gruppo di Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia, specializzata in big data e market intelligence per il settore immobiliare. Osservando i principali indicatori di mercato, la domanda di immobili in vendita sale nel primo semestre dell’anno, segnando un +14,1%. Al contempo, è in ascesa, con una spinta ancora maggiore, lo stock in offerta, che vede un incremento di quasi il 25%.