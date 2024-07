Topalovic tra spola e biglietto da visita | l’Inter Under-23 è già nata

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 9 luglio 2024)in Slovenia sognavae in Italia continuerà a sognarla, almeno per quanto riguarda la Prima Squadra in Serie A. Il primo importante innesto per la nuova Inter-20 in Primavera 1 sembra già essere l’antipasto di quello che sarà il progetto-23 in Serie C MILANO – L’arrivo di Lukaa Milano non sarà storico ma è un bel segnale. Il classe 2006 sloveno è un nuovo acquisto del, sebbene non sia pensato per la Prima Squadra. Oggi.arriva dal Nogometni Klub Domzale a titolo definitivo. Il talento 18enne di Slovenj Gradec ha firmato un contratto pluriennale con la società nerazzurra. Inizierà il suo percorso in Primavera 1 nella nuova Inter-20 di Andrea Zanchetta ma con vista sulla Prima Squadra di Simone Inzaghi, che al momento non prevede un profilo simile in rosa.