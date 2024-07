Teatro ‘Vi racconto Marie Curie’ l’11 luglio a Fiesso Umbertiano Sulle tracce della figlia artista della scienziata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024)(Ro), 92024 – Cosa accade quando in una famiglia di scienziati tutti premi Nobel c’è unagiramondo? La risposta è nello spettacolo ‘Vi, scritto per l’anniversario dei novant’anni dalla mortefisica e chimica, parte del cartellone di ‘Tra ville e giardini’. La rassegna itinerante simbolo dell’estate rodigina – giunta al suo venticinquesimo anno – è organizzataProvincia di Rovigo e da Ente Rovigo Festival, con il contributo di Regione Veneto RetEventi e Fondazione Cariparo, in partnership con diversi comuni del Rodigino. L’ideazione, la progettazione e la direzione artistica sono di Claudio Ronda. Lo spettacolo diL’appuntamento è per giovedì 11, alle 21.