Solo un bergamasco su tre può raggiungere entro 15 minuti a piedi un negozio di alimentari

(Di martedì 9 luglio 2024) In provincia di Bergamoil 36,3% dei residenti riesce aunalimentare della grande distribuzione o del piccolo commercio al dettaglio in 15: è quanto emerge dall’indice realizzato nell’ambito del progetto Urban Pulse 15 del CStudi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne, in collaborazione con il Sole 24 Ore per il progetto della Qualità della vita che ogni anno misura i territori più vivibili. Una fotografia puntuale che restituisce una geografia nazionale nella quale a predominare sono i territori del Sud, che occupano le prime sei posizioni: Barletta-Andria-Trani (68,4%), Bari (63,7%), Cagliari (63,4%), Napoli (63,2%), Foggia (59,2%) e Taranto (58%). Dopo Genova (57,9%) e Milano (57,2%), primi territori del Nord, la top 10 è completata da Palermo (57%) e Brindisi (56,6%).