Sei nuovi ingressi nel patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO in Germania

(Di martedì 9 luglio 2024) L’Ente Nazionale Germanico per il Turismo (Deutsche Zentrale für Tourismus, DZT) dà il benvenuto ai seielementi deldell’umanità riconosciuti dall’UNESCO inlo scorso 13 marzo: la cultura techno di Berlino, il canto corale a cappella di Finsterwalde, le tradizionali maschere del Perchtenlauf di Kirchseeon, il ricamo in bianco di Schwalm, il sidro Viez e l’alpinismo in Sassonia. Salgono così a 16 gli elementi del, che vanno ad aggiungersi ai 52 siti UNESCO del Paese: un tesoro di inestimabile valore che lapromuove anche nel 2024 con le proposte di “52 World Heritage Sites”. Come sottolineato dalla Commissione Nazionale Tedesca per l’Unesco, la cultura techno che ha caratterizzato Berlino fin dalla metà degli anni Ottanta è stata la «colonna sonora dell’ottimismo diffusosi dopo la riunificazione», e la sua inclusione nella Lista dei Patrimoni immateriali dell’umanità riconosce anche la capacità della musica e della cultura di club di fungere da ponte tra le persone e le culture.