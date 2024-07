Riciclaggio clan di camorra e ‘ndrangheta 18 arresti Indagato Bresciani ex del Napoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 9 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiUna centrale didei soldi della criminalità organizzata, ipotizzata dall’inchiesta della Dda di Roma. Sono 18 gli indagati arrestati dalla Dia di Roma, in esecuzione di un misura cautelare, disposta dal gip capitolino. Due sono ai domiciliari e 16 in carcere. Tra i reati contestati, a vario titolo, associazione a delinquere con l’aggravante mafiosa finalizzata a commettere una serie indeterminata di delitti di estorsione, usura, armi, fittizia intestazione di beni,, autoe reimpiego in attività economiche di proventi illeciti. I reati sono aggravati dalla finalità di aver agevolato idiMazzarella – D’Amico e delle cosche dellaMancuso e Mazzaferro. Oltre agli, è stato ordinato il sequestro preventivo di società attive nel settore cinematografico, e il sequestro per equivalente fino alla concorrenza di oltre 131 milioni di euro, da eseguirsi nei confronti di 57 indagati.