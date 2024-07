Re Carlo ultime notizie Harry è un problema | infelice e terrorizzato da Meghan

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 9 luglio 2024) Reè ancora una volta in difficoltà con suo figlio. Il Duca del Sussex èall’idea cheMarkle lo lasci, ma nel contempo pare che non ne possa più di lei e della vita che è obbligato a fare in California. E così agisce come un’anima in pena dando preoccupazioni a tutti, in particolare a suo padre.è sempre più unresta una questione aperta perche sta affrontando con energia e positività il cancro, ma non riesce a trovare una soluzione per risanare il rapporto con il suo secondogenito. È tutto davvero molto complicato perché sono molte le pedine in gioco e il Duca del Sussex è molto inquieto. Anche perché non sente stabile nemmeno il suo matrimonio conMarkle. Proprio la Duchessa del Sussex è al centro dei drammi accaduti a Palazzo.