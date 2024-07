Pugilato | successo di pubblico alla kermesse in piazza a Reggiolo organizzata dalla palestra Urban Demuru top della manifestazione Importante vittoria per Usai

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) La boxe reggiana conquista ancheMartiri di, in occasionesagra del paese. Laha organizzato un torneo dove si sono incontrati pugili provenienti da tutta la provincia e non solo. La Reggiana Boxe Olmedo ha portato sul ring tre ragazzi, tra cui il campione Giuseppe. La prima a salire sul ring è stata la giovane Aya Belakbir (67 kg, junior) che ha incrociato i guantoni con la parmense Iulia Nonkane. Aya durante la prima ripresa entrava e usciva cercando di boxare sul tempo ma la sfidante era più efficace, così l’angolo, guidato da Michael Galli, le ha chiesto di accorciare le distanze. Indicazione azzeccata, visto che Aya ha vinto la seconda e la terza ripresa, riportando in parità il match. Poi è toccato al talentuoso Pierfrancesco(51 kg elite) sfidare un campione del Piemonte con parecchi match sulle spalle (Francesco Romeo).