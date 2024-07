Peruffo lascia Forza Italia Ora aderisce a Fd’I | Io messa all’angolo Partito? Non tra la gente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Il dispiacere glielo si legge in volto. Ci parla di una storia che pensava a lieto fine e che invece ha avuto come epilogo un naufragio. Anzi, no. Un altro approdo. Paola, che pernegli ultimi trent’anni è stata tante cose – consigliere di circoscrizione, consigliere comunale e, da ultimo, assessore a Copparo – abbandona la nave per salpare a bordo di quella di Fratelli d’. Perché, dice parlando dalla redazione del Carlino, "Meloni sta incarnando i valori liberali e il programma delè sempre più affine alle mie posizioni"., perdoni la franchezza, ma mi sembra un po’ poco giustificare così questa adesione a, dopo aver militato in FI dal ’94. "Su Meloni dico la verità. è una grande leader e mi piace molto, da quando è al governo in particolare.