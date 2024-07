Okoli lascia l’Atalanta e va al Leicester a titolo definitivo | Sono contento non vedo l’ora di iniziare

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 9 luglio 2024) Mancava solamente l’ufficialità, arrivata nelle scorse ore: Calebè un nuovo giocatore dele si trasferisce in Inghilterra aper una cifra che dovrebbe aggirarsi interno ai 15 milioni di euro. Il centrale difensivo ha trascorso l’ultimo anno in prestito a Frosinone, risultando uno dei punti fermi dell’11 titolare di Eusebio Di Francesco: il tecnico abruzzese, oggi passato al Venezia, lo ha schierato dal primo minuto per 32 volte su 34 presenze totali in Serie A. Nonostante la retrocessione della formazione ciociara,si è messo in luce con prestazioni positive che ne hanno esaltato le doti fisiche e tecniche: qualità che nonpassate inosservate in Italia e in Europa, catturando in particolare le attenzioni delle “Foxes”, fresche di promozione in Premier League.