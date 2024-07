Morte Giulia Tramontano | spiazzano le parole della legale di Alessandro Impagnatiello

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 9 luglio 2024) S’infiamma il caso di cronaca del presunto omicidio commesso per mano di, indicato come il colpevole che avrebbe ucciso con almeno 37 coltellate la fidanzata dal volto che appassiona i media,. A parlare e a far discutere dell’uccisione che scuote le coscienze é ora ladel giovane, che in un nuovo intervento ai media anticipa il via ad una perizia volta a stabilire se il ragazzo sia affetto da disturbi psicofisici per la risoluzione del caso, parla l’avvocato diÉ laGerardini a far tornare al centro dell’attenzione pubblica il caso di, che ha a suo carico l’accusa di omicidio ai dannibionda compagna e incinta al momento del fatto,