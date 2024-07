Meloni al vertice Nato attacca Putin | Mi aspetto ancora più sostegno a Zelensky Poi difende Le Pen

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 9 luglio 2024) A Washington è in corso un delicatodella, con molti punti in discussione e l’ombra delle manovre congiunte fra Cina e Bielorussia ai confini dell’Ucraina. Ai margini del, Giorgiaha rilasciato alcune dichiarazioni sia sulla situazione internazionale, sia su quanto sta accadendo in Europa, e in particolare in Francia. “Mipiùa Kiev“, ha detto la nostra Premier commentando ciò che sta accadendo in Ucraina. Giorgia è stata durissima nei confronti di. “La Russia fa propaganda quando sostiene di volere una soluzione pacifica del conflitto”, ha affermato la leader di FdI. “non vuole la pace. E intanto si accanisce sui bambini ricoverati per curare il cancro. Le immagini dei bimbi per strada in seguito al bombardamento dell’ospedale pediatrico di Kiev”, ha continuato il Presidente del Consiglio, “sono spaventose, e penso che offrano una dimensione della reale volontà di una certa propaganda russa di cercare una soluzione pacifica al conflitto, come molto spesso sentiamo dire.