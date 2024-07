Lo stop europeo all’adesione della Georgia non è una sorpresa Ecco perché

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 9 luglio 2024) A pochi mesi dalla concessione dello status di candidato, il percorsoverso l’integrazione nella struttura europea sembra essere arrivato a un punto morto. Intervenendo martedì a un evento sull’allargamento dell’Ue a Tbilisi, l’ambasciatorePawe? Herczy?ski, ha dichiarato che “purtroppo il processo di adesioneall’Ue è per ora interrotto”, dopo una decisione presa a giugno dai leader dei Paesi membri. Una decisione che non è un fulmine a ciel sereno. Il governo del Paese caucasico, guidato dal partito “Sognono”, durante gli ultimi mesi ha promosso l’adozione di una serie di normative contrarie ai principi liberali dell’Europa. A partire dalla “Foreign Agents Law”, norma che obbliga le organizzazioni che ricevono più del 20% dei loro finanziamenti dall’estero a dichiarare di “perseguire gli interessi di una potenza straniera”, che il Parlamentono ha approvato in via definitiva alla fine dello scorso maggio nonostante le proteste di massa condotte dalla popolazione, causando un intervento violento delle forze dell’ordine che è stato condannato all’unisono dall’Europa e dagli Stati Uniti.